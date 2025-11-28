«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов-юридических лиц принять участие в традиционной в акции «В Новый год – без долгов!»

Я нашел ошибку
Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов-юридических лиц принять участие в традиционной в акции «В Новый год – без долгов!»

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте традиционной акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов-юридических лиц. Её участниками могут стать юридические лица, в том числе: управляющие компании, ТСЖ, индивидуальные предприниматели, а также физические лица-собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячую. воду, а для клиентов в Автозаводском районе Тольятти – ещё и за холодное водоснабжение и водоотведение) сразу за два последних месяца года — ноябрь и декабрь. При этом на момент проведения акции у клиентов не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Если все условия будут выполнены, то участникам не только будут списаны пени (за исключением судебных), но они также смогут получить ценные призы. Победители будут определены в январе 2026 года с помощью генератора случайных чисел.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

До 25 ноября «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от клиентов в Самарской области
Для жителей Самарской области действует целый ряд каналов связи с энергокомпанией. ЖКХ
«Т Плюс» поддержала первый областной конкурс для дошкольников «Безопасные приключения»
Дети получили возможность проявить свои таланты в трёх номинациях – рисунок, поделка и костюм. ЖКХ
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести... ЖКХ
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
