«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов-юридических лиц принять участие в традиционной в акции «В Новый год – без долгов!»

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте традиционной акции «В Новый год – без долгов!» для клиентов-юридических лиц. Её участниками могут стать юридические лица, в том числе: управляющие компании, ТСЖ, индивидуальные предприниматели, а также физические лица-собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо до конца года внести плату за энергоресурсы (отопление, горячую. воду, а для клиентов в Автозаводском районе Тольятти – ещё и за холодное водоснабжение и водоотведение) сразу за два последних месяца года — ноябрь и декабрь. При этом на момент проведения акции у клиентов не должно быть просроченных долгов перед энергокомпанией.

Если все условия будут выполнены, то участникам не только будут списаны пени (за исключением судебных), но они также смогут получить ценные призы. Победители будут определены в январе 2026 года с помощью генератора случайных чисел.

Подробности можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru или в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».