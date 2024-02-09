«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает удобное время для посещения офисов обслуживания компании

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что с 9 по 25 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания. В связи с этим энергетики предлагают запланировать свой визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться дистанционными каналами.

В частности, современные онлайн-сервисы энергокомпании помогут уточнить начисление за тепло, узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, передать показания приборов учета ГВС. Оперативно воспользоваться ими можно на официальном сайте. Кроме того, получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи, в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

«Энергокомпания постоянно развивает дистанционные каналы для урегулирования любых возможных вопросов, связанных с предоставлением услуги клиентам. Благодаря действующим онлайн-сервисам можно оперативно и в круглосуточном режиме решить свой вопрос, не теряя времени на посещение офиса обслуживания», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.