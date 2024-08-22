«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем государственного флага РФ

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Сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили своих клиентов с Днем государственного флага России, который отмечается 22 августа. В новом офисе энергокомпании на ул. Буянова, 131 сказочный энергетический герой Теплослав вручал посетителям воздушные шары в цветах триколора.

Кроме того, в этот день энергетики напомнили жителям Куйбышевского района и центра Самары об удобстве использования дистанционных сервисов. Наиболее популярные среди клиентов – личный кабинет и электронная квитанция.

«Наши клиенты, которые уже перешли на дистанционные сервисы, отмечают, насколько это удобнее и экономичнее. Мы стараемся максимально упростить для пользователя функционал наших онлайн-сервисов, ведь это экономит время жителей региона. В частности, сейчас наши клиенты могут дистанционно передать показания приборов учета. Сделать это необходимо до 25 числа», - напомнила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Дистанционный сервис многофункционален и прост в использовании. Преимущества – оперативность и доступность. Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.

Фото: freepik.com