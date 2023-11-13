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«ЭнергосбыТ Плюс»: половина клиентов из числа юридических лиц перешла на электронный документооборот

13 ноября 2023 15:45
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Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации.

Каждая вторая организация из числа клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» использует электронный документооборот (ЭДО) при взаимодействии с поставщиком тепловой энергии. На данный момент преимущества данной системы оценили свыше 7,6 тысячи юридических лиц Самарской области.

Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации. Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» заявку с приложением необходимых документов.

«Организация работы с помощью онлайн-сервисов позволила нашим клиентам из числа организаций региона существенно повысить скорость и надежность обмена всей необходимой документацией», - отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее о дистанционных сервисах для юридических лиц можно на официальном сайте энергокомпании..

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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