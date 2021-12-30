«ЭнергосбыТ Плюс» озвучил режим работы офисов обслуживания клиентов на новогодние праздники

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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на изменение режима работы офисов обслуживания в новогодние праздники.

Так, все клиентские центры компании для физических и юридических лиц в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани будут доступны 30 декабря до 18:00. В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года «ЭнергосбыТ Плюс» не будет вести очный прием посетителей, все вопросы можно направить через дистанционные каналы связи. С 10 января офисы обслуживания энергокомпании продолжат свою работу в обычном режиме.

«Вне зависимости от праздников все возникающие вопросы легко и быстро можно решить в онлайн-сервисах компании, которые доступны круглосуточно», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.