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«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области

4 октября 2023 20:29
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«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей второго этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги второго (заключительного) этапа акции «Офис в кармане», который завершился 30 сентября. С помощью генератора случайных чисел были определены трое победителей, которые в качестве приза получат смартфоны.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходила в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием являлся переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй – с 1 июля по 30 сентября 2023 года. В общей сложности в акции приняли участие более 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В июле 2023 года трое победителей первого этапа уже получили свои призы – смартфоны.

«Я поздравляю победителей данной акции и благодарю за участие всех жителей региона. Отмечу, что переход на электронную квитанцию – это, прежде всего, удобство для самих клиентов. Это повышает защищенность персональных данных, ускоряет получение платежного документа и оплаты. Кроме того, отказ от бумажного счета - это вклад в сохранение природы», - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Лицевые счета победителей II этапа акции «Офис в кармане» в Самарской области:

- 30121003036 (Новокуйбышевск);

- 30130851495 (Тольятти);

- 30309924392 (Сызрань).

В ближайшее время представители энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, где и когда можно будет получить свой приз. Следить за актуальными акциями Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/promo/.

Теги: Т ПЛЮС

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