Главные новости:
Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь на улице, выстрелил в женщину из имеющегося у него охотничьего ружья.
В Новокуйбышевске мужчину будут судить за убийство сожительницы 
Почти семьдесят лет он поддерживает «Крылья Советов».
«Крылья Советов» поздравили болельщика команды с 90-летием
Участие в работе форме принял Президент России Владимир Путин. Это третья рабочая поездка Главы государства в Самарскую область за 2025 год.
В Самаре подвели итоги проведения форума «Россия – спортивная держава»
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
На форуме подписано четыре соглашения.
В Самаре состоялся муниципальный форум «Самара за экспорт»
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
13 ноября 2025 19:37

13 ноября 2025 19:37
159
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о традиционной акции «В Новый год - без долгов!». Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счет 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.

«В конце года каждый из нас ждёт новогоднего настроения, приятных и полезных подарков. Всё это можно получить, участвуя в традиционной новогодней акции энергетиков. Уверен, в этом году число жителей региона, желающих испытать свою удачу, только вырастет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото:  пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

13 ноября 2025, 19:27
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих орга
13 ноября 2025, 19:27
Электростанции и теплосети «Т Плюс» в Самарской области готовы работать в зимний период
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов,... ЖКХ
157
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
12 ноября 2025, 18:13
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
881
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
31 октября 2025, 15:46
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора. ЖКХ
826

13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
242
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
764
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
508
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
559
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
494
Весь список