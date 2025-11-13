«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»

159

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о традиционной акции «В Новый год - без долгов!». Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти – ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счет 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.

«В конце года каждый из нас ждёт новогоднего настроения, приятных и полезных подарков. Всё это можно получить, участвуя в традиционной новогодней акции энергетиков. Уверен, в этом году число жителей региона, желающих испытать свою удачу, только вырастет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Фото: пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»