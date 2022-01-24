«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание жителей региона на повышение температуры сетевой воды

117

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора от имени и в интересах Публичного акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), обращает внимание обслуживающих организаций и жителей региона, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха планируется повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 120 градусов Цельсия.

Энергетики обращают внимание граждан: следует быть максимально осторожными с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых!

Управляющим компаниям и обслуживающим организациям направлены информационные письма с рекомендациями. В частности, энергетики напоминают о необходимости проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. В случае неисправности, в краны жильцов может поступить горячая вода излишней температуры. Чтобы этого избежать некорректно работающее оборудование нужно оперативно привести в нормативное состояние.