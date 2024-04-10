«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает об обязанностях управляющих компаний по регулировке отопления внутри дома

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращают внимание горожан, что комфортная температура в жилых помещениях в период потепления зависит от регулировки внутридомового оборудования. Повышенная температура в квартирах устраняется в тепловом узле многоквартирного дома, который находится в зоне ответственности управляющих компаний.

Напомним, что согласно постановлению Правительства России от 6 мая 2011 года, условием для отключения отопления является среднесуточная температура в течение пяти дней не ниже +8°С. Для примера, отопительный сезон 2022-2023 гг. в Самаре официально завершился 24 апреля 2023 года. Пока данное решение не принято администрациями муниципалитетов, источники Самарского филиала «Т Плюс» отпускают теплоноситель в городские теплосети согласно утвержденным температурным и гидравлическим режимам.

Важно помнить, что сейчас жильцы многоквартирных домов имеют все необходимые права для контроля за работой своих жилищных организаций. В том числе, контролировать свою УК или ТСЖ на предмет рационального потребления тепловой энергии.

«В теплые периоды отопительного сезона регулировка оборудования теплоузла силами персонала УК просто необходима», - отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.