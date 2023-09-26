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«ЭнергосбыТ Плюс»: до завершения акции «Офис в кармане» осталось 5 дней

26 сентября 2023 16:19
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Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа.

До 30 сентября клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут стать участниками акции «Офис в кармане». Трое ее победителей получат приз от энергетиков – смартфоны.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня: трое победителей уже получили свои суперпризы – смартфоны. Второй этап стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года. По его итогам также будут определены трое счастливчиков.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на официальном сайте энергокомпании в разделе «Онлайн-сервисы» https://samara.esplus.ru/service/ или в Личном кабинете, выбрав в разделе настроек «Изменение способа доставки квитанции». Данный сервис доступен клиентам АО «ЭнергосбыТ Плюс», у которых номер лицевого счета в квитанции состоит из 10 цифр.

«Переход на электронный платежный документ позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. А у участников акции также появляется возможность выиграть отличный приз от энергетиков», - отметила руководитель клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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