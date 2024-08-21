Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности тепла в лагере «Звездный»

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Самарский Специалисты «Т Плюс» рассказали юным отдыхающим МУП пансионат «Звездный» (Тольятти) о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов. Этим мероприятием энергетики завершили серию летних уроков, проходивших в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология».

В анимационную программу вошла эстафета, в которой главную «опасность» представляли импровизированные крышки люков теплокамер, сборка гигантских тематических пазлов с полезными советами, а также энергетический танцевальный флэшмоб. По завершении урока все его участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков.

«Благодаря данным проектам мы напоминаем взрослым и детям о важных правилах, которые жизненно необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей, мест проведения ремонтных работ и прочих энергообъектов. Уверена, эта информация позволила ребятам избежать травм и неприятных ситуаций этим летом», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г.Самаре Ольга Воробьева.

Напомним, что за 2023-2024 годы специалисты Самарского филиала «Т Плюс» провели 18 уроков безопасности тепла в школах и детских лагерях для более чем 600 юных жителей региона.