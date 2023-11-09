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Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для учеников самарской школы №163

9 ноября 2023 15:43
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Вместе со сказочным героем Теплославом школьники познакомились с правилами безопасности вблизи энергетических объектов.

«Т Плюс» организовала урок безопасности для учащихся 1 класса общеобразовательной школы №163 г.Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

Вместе со сказочным героем Теплославом школьники познакомились с правилами безопасности вблизи энергетических объектов – надземных тепловых сетей, теплокамер и мест проведения ремонтных работ. Ребята отвечали на вопросы веселой викторины, собирали напольные пазлы и соревновались в ходе увлекательной эстафеты. По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков – комиксы с приключениями Теплослава в городе Энергограде, красочные расписания уроков с советами по безопасности и энергосбережению и магнитные закладки для книг.

«Дети больше других стремятся узнать новое, совершить открытия. Важно рассказать детворе о возможных опасностях, с которыми можно столкнуться на улицах города, научить правильному поведению в условиях мегаполиса. В ходе наших регулярных уроков малыши узнают, как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения из них и выхода воды на поверхность», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

В целом в 2023 году самарские энергетики провели 12 тематических уроков для 390 учеников начальных классов образовательных учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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