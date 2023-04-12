Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в Рачейском бору

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Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» поучаствовали в экологической акции: на территории уникального объекта природы региона – Рачейского бора - они высадили 6,5 тысячи сеянцев сосны.

Мероприятие по высадке леса собрало свыше 30 волонтеров с Сызранской ТЭЦ, местного отделения «ЭнергосбыТ Плюс» и Сызранских тепловых сетей. В общей сложности энергетики озеленили территорию порядка 3 гектаров поблизости от села Смолькино.

«Начиная с 2017 года сотрудники «Т Плюс» вместе со своими семьями участвуют в лесовосстановительных мероприятиях. Это уже стало экологической традицией энергетиков, причем с каждым годом к восстановлению лесов нашей области присоединяется все больше коллег из разных городов присутствия компании», - отметил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

В целом за последние пять лет энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса в Самарской области. В 2022 году в честь 20-летия Т Плюс коллектив Самарского филиала присоединился к федеральной акции «Деревья городам Т Плюс». Только в октябре 2022 года силами сотрудников компании в регионе было высажено почти 24,5 тысячи деревьев: сосны, дубы, осины, рябины, ясени, липы и голубые ели.

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