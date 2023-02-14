Энергетики «Т Плюс» провели для первоклассников урок безопасности

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Сотрудники «Т Плюс» провели урок энергобезопасности для учеников 1 класса школы №58 г.о. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегиональной программы «Безопасность тепла».

Где рождается тепло, как оно поступает в батареи в квартирах, почему тепловые сети не место для игр – об этом и многом другом первоклассникам рассказали гости из компании «Т Плюс». Помог им в этом сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята соревновались в увлекательной эстафете «Не наступи на открытый люк» и собирали пазлы на темы безопасности на улицах родного города и энергоэффективности в быту.

«Важно помочь детям адаптироваться в окружающем мире и предупредить о возможных опасностях, которые могут подстерегать дома или на улице. Соблюдение правил поведения вблизи энергетических объектов – теплосетей и теплокамер, мест проведения ремонтных работ, электростанций и котельных убережет школьников от неприятностей и травм», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

После тематического урока все ребята получили полезные подарки от энергетиков – ученические тетради, линейки, карандаши и значки с напоминаниями простых правил энергобезопасности.