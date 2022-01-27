Энергетики «Т Плюс» отметили День студента в интеллектуальном баттле с учащимися Самарского политеха

72

Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в энергетическом квизе со студентами опорного ВУЗа. Интеллектуальный баттл, приуроченный к Татьяниному дню, стал одним из многих мероприятий, которые совместно организуют региональные энергетики и студенты Самарского государственного технического университета. Причем значительная их часть по причине санитарно-эпидемиологической ситуации проводится в онлайн-формате.

Квиз состоял из семи туров, в которых участникам задавали вопросы не только об энергетике, но и на общую эрудицию. Все команды продемонстрировали свои знания, быстроту реакции и, конечно же, боевой настрой.

«Наша компания давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Энергетический квиз стал еще одним событием, позволившим ребятам больше узнать об отрасли в целом и о крупнейшей частной энергокомпании страны в частности», - отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в г.Самаре Ольга Воробьёва.

По итогам противостояния победителями интеллектуального баттла стала команда «ЭнергосбыТ Плюс» - «Теплые люди». Второе и третье место заняли команды молодых специалистов филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».