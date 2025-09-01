Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка будет приведена к нормативному состоянию на всем протяжении.
В Волжском районе завершен капитальный ремонт участка региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка
На соревнования по прыжкам в высоту приглашают спортсменов и любителей спорта.
В Самаре в сквере Фадеева состоится легкоатлетический турнир «Самарская высота»
Матвей Коробельщиков - бронза.
Семен Грехов из Самарской области выиграл первенство России по спидвею 
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С.
 2 сентября в регионе кратковременный дождь, местами гроза, возможен град
В конкурсе может принять участие любая некоммерческая организация, зарегистрированная не позднее 15 апреля 2025 года.
НКО региона приглашают к участию в конкурсе Фонда президентских грантов
В ходе открытого диалога осуждённые честно рассказали, что для них является ценным в жизни – кто-то назвал имена детей, кто-то – мечту о свободе, другие – возможность искупить вину и начать всё с чистого листа.
В ИК-3 УФСИН СО прошло арт-терапевтическое занятие с осужденными
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.
Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» напомнили школьникам Самары о безопасности

1 сентября 2025 16:14
103
Специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки.

В преддверии Дня знаний специалисты «Т Плюс» провели урок по энергетической безопасности для посетителей Самарской областной детской библиотеки. Его слушателями стали учащиеся 2—6 классов из различных учебных заведений города.

Энергетики рассказали школьникам о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:
- не наступать на крышки люков;
- не приближаться к местам парения;
- не заходить за ограждения мест производства ремонтных работ;
- не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

«Многие из ребят проводили лето вне города – гостили у родственников, посещали летние лагеря. С началом учебного года важно напомнить им о потенциальных опасностях, с которыми дети могут столкнуться на улицах города», — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

Напомним, что с начала 2025 года с жизненно важными правилами познакомились учащиеся семи школ Самары и Тольятти.

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

