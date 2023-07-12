Энергетики «Т Плюс» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов. Данные требования особенно актуальны в период проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях энергокомпании.

Так, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения раскопок на тепловых сетях, не заходить за предупреждающие ограждения. В случае если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:

- отойдите на безопасное расстояние от места утечки;

- не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;

- предупредите окружающих об опасном месте.

Важно обратить внимание детей и подростков на правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер: теплотрассы - не место для игр!

Энергетики напоминают, что сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322; в Сызрани (8464) 929-2-51.