Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей

Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс».

Руководители общеобразовательных учреждений, подрядных организаций, энергетики осмотрели готовность подъездных путей и дворовых территорий школ в Ленинском, Железнодорожном и Промышленном районах города.

Участники мероприятия посетили школы № 32, 36, 121, 167 и академии для одарённых детей (Наяновой). Этим летом вблизи учебных учреждений энергетики провели масштабную работу по обновлению инженерных коммуникаций.

В ходе встречи специалисты «Т Плюс» подробно рассказали о проведённой на участках рядом со школами кропотливой работе и дали пояснения по порядку схемы благоустройства. К 1 сентября вблизи образовательных и других социально значимых учреждений подрядные организации полностью восстановят благоустройство, уложат свежий асфальт.

«Мы продолжаем перекладки тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено 50 км трубопроводов. Благодаря этому удастся на долгие годы повысить надёжность теплоснабжения 201 образовательного учреждения, и 127 детских садов областной столицы», — отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала «Т Плюс» Александр Климашин.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»