Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров.
Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород
На сегодняшний день работы полностью завершены в нескольких городах и районах области.
В губернии продолжается благоустройство общественных пространств и дворов
Водитель получил множественные травмы и был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Тольятти водитель легкового автомобиля врезался в опору линий электропередач
Евгений Евграфов стал лучшим начальником пожарного караула Самарской области.
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО
Соблюдение нового расписания будет отслеживать Департамент транспорта.
Расписание четырех автобусных маршрутов будет скорректировано в Самаре с 1 сентября
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей
Ключевым вопросом стало обсуждение участия фонда в программах по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья детям-сиротам.
Вячеслав Федорищев встретился с руководителем фонда развития жилищного строительства Самарской области
Самарскую область на конкурсе представляет работа Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы»,  которая признана лучшей по итогам регионального отбора 75 кандидатов.
«ФормАРТ»: мурал в Новокуйбышевске претендует на звание лучшей работы в фестивале уличного искусства
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Энергетики «Т Плюс» и директора самарских школ оценили благоустройство после ремонтов теплосетей

29 августа 2025 17:12
103
Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 

Сегодня в Самаре состоялось выездное совещание на объектах ремонтов тепловых сетей «Т Плюс». 

Руководители общеобразовательных учреждений, подрядных организаций, энергетики осмотрели готовность подъездных путей и дворовых территорий школ в Ленинском, Железнодорожном и Промышленном районах города. 

Участники мероприятия посетили школы № 32, 36, 121, 167 и академии для одарённых детей (Наяновой). Этим летом вблизи учебных учреждений энергетики провели масштабную работу по обновлению инженерных коммуникаций. 

В ходе встречи специалисты «Т Плюс» подробно рассказали о проведённой на участках рядом со школами кропотливой работе и дали пояснения по порядку схемы благоустройства. К 1 сентября вблизи образовательных и других социально значимых учреждений подрядные организации полностью восстановят благоустройство, уложат свежий асфальт. 

«Мы продолжаем перекладки тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено 50 км трубопроводов. Благодаря этому удастся на долгие годы повысить надёжность теплоснабжения 201 образовательного учреждения, и 127 детских садов областной столицы», — отметил технический директор-главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала «Т Плюс» Александр Климашин.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

