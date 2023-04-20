Энергетики приняли участие в ярмарке вакансий СамГТУ

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Специалисты ПАО «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели презентацию компаний в рамках ярмарки вакансий Самарского государственного технического университета. Студенты узнали о востребованных вакансиях на электростанциях и предприятиях тепловых сетей региона, а также об условиях работы в подразделениях сбыта.

Напомним, что энергокомпания давно и плодотворно взаимодействует с профильным учебным заведением, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. На протяжении последних лет на базе СамГТУ реализуется совместный образовательный проект «Школа молодого энергетика», предоставляющий школьникам выпускных классов возможность посетить действующие электростанции. Так, сразу 8 слушателей «Школы-2022» продолжили обучение в качестве студентов 1 курса теплоэнергетического факультета университета.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте компании или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).