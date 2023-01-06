Энергетики предупреждают жителей региона о предстоящем повышении температуры сетевой воды

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В связи с резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах. Энергетики обращают внимание жителей региона на необходимость максимально осторожного пользования горячей водой! Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых!

Обслуживающим организациям энергетики направили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Это важно для того, чтобы в краны жильцов не поступила горячая вода излишней температуры.