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Энергетики предупреждают жителей региона о предстоящем повышении температуры сетевой воды

6 января 2023 12:24
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Энергетики предупреждают жителей региона о предстоящем повышении температуры сетевой воды

В связи с резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха Самарский филиал «Т Плюс» повышает температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах. Энергетики обращают внимание жителей региона на необходимость максимально осторожного пользования горячей водой! Желательно ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых!

Обслуживающим организациям энергетики направили рекомендации о необходимости проверки корректности работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения многоквартирных домов. Это важно для того, чтобы в краны жильцов не поступила горячая вода излишней температуры.

Теги: Т ПЛЮС

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