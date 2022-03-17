«ЕЭС-Гарант» помог сэкономить 14 млн рублей сёлам Богатое и Екатериновка

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Специалисты Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» оценили эффективность реализации энергосервисных договоров на модернизацию систем освещения в селах Богатое и Екатериновка. За 3,5 года экономия бюджетных средств на оплату электроэнергии в двух населенных пунктах составила порядка 14 млн рублей.

Напомним, что в конце 2018 года «ЕЭС-Гарант» установил 800 новых светодиодных светильников в селе Богатое и 600 – в селе Екатериновка. Все работы выполнены в срок, без замечаний.

«Установка новых светодиодных энергосберегающих светильников не только улучшила комфорт и безопасность для жителей города, но и сократила расходы на оплату электроэнергии до 70%», - отметил директор филиала МЦП «Волга» ООО «ЕЭС-Гарант» Сергей Орлов.

На сегодняшний день общий экономический эффект по заключенным контрактам с «ЕЭС Гарант» в Самарской области оценивается в 200 млн рублей.