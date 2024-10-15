Я нашел ошибку
Главные новости:
Юная тольяттинка - серебряный призер первенства мира по каратэ
Юная тольяттинка - серебряный призер первенства мира по каратэ
Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары
Четыре аварийных дома снесут в Куйбышевском районе Самары
Самарские ученые освоили производство дешевого и легкого БПЛА из стеклопластика
Самарские ученые освоили производство дешевого и легкого БПЛА из стеклопластика
Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров
Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров
Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"
Самарская область - в десятке популярных направлений для "тихой охоты"
Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России
Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России
Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане
Самарчанки рассказали, кто из литературных героев разделил бы счет в ресторане
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
В Ставропольском районе задержали закладчика с героином
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.1
0.03
EUR 105.49
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

15 октября 2024 09:34
88
«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

Результаты направят в органы жилнадзора для дополнительной проверки.

Партпроект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами «Школы грамотного потребителя»» организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

«Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры», — подчеркнул координатор партпроекта.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в областной столице к отоплению подключены 93,6% жилых домов.

«Министерство приводит данные по Самарской области. В регионе отопление подаётся в 92,44% многоквартирных жилых домов (21 533 из 23 294), 92,08% учреждениям культуры, 93,46% учреждениям здравоохранения. Также к отоплению подключены 97,02% школ, 98,79% детских садов и 88,13% учреждений допобразования. Все объекты социальной сферы и жилого фонда подключены к теплу в 27 муниципалитетах из 37», - сообщила координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Самарской области  Виктория Каткова.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтёры ЕР и представители Штаба общественной поддержки «Единой России»
14 октября 2024, 14:30
В Самарской области будут чествовать лучших отцов региона
Специальную программу для участников праздника и членов их семей подготовили волонтёры ЕР и представители Штаба общественной поддержки «Единой России» Политика
606
самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах
14 октября 2024, 11:48
Самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах
Одной из главных проблем преподаватели называют узкую специализацию уроков информатики и недостаточное количество часов на изучение этого предмета. Политика
341
В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.
11 октября 2024, 15:10
Все витамины - в банке: самарские хозяйки поделились рецептами самых полезных заготовок на зиму
В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как... Политика
580

В центре внимания
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
99
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
14 октября 2024  13:32
Глава региона Вячеслав Федорищев передал от региона крупнейшую партию военной помощи в зону СВО
544
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
13 октября 2024  13:06
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
576
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024  11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
2360
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
2399
Весь список