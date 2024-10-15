«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

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Результаты направят в органы жилнадзора для дополнительной проверки.

Партпроект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами «Школы грамотного потребителя»» организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

«Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры», — подчеркнул координатор партпроекта.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

По данным Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в областной столице к отоплению подключены 93,6% жилых домов.

«Министерство приводит данные по Самарской области. В регионе отопление подаётся в 92,44% многоквартирных жилых домов (21 533 из 23 294), 92,08% учреждениям культуры, 93,46% учреждениям здравоохранения. Также к отоплению подключены 97,02% школ, 98,79% детских садов и 88,13% учреждений допобразования. Все объекты социальной сферы и жилого фонда подключены к теплу в 27 муниципалитетах из 37», - сообщила координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Самарской области Виктория Каткова.