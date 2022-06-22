Добросовестные клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть велосипед

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов принять участие в традиционной акции «На дачу – без долгов!» В этом году победителей в качестве приза от энергетиков ожидают велосипеды.

Напомним, акция «На дачу - без долгов!» проводится в Самарской области второй год и призвана помочь горожанам, предпочитающим летний отдых на даче, забыть о суете и мелких повседневных хлопотах. Для участия необходимо оплатить июньские квитанции за тепловую энергию и авансом внести платежи за летние месяцы (июль, август). Обязательным условием также является отсутствие задолженности за тепло. Итоги акции будут подведены в конце августа 2022 года.

«В прошлом году жители региона по достоинству оценили нашу летнюю акцию. В ней приняли участие свыше 2,5 тысяч клиентов энергокомпании, которые досрочно оплатили потребление тепла. Уверен, что в этом году число участников только увеличится. Приятным бонусом для победителей станут полезные подарки от энергокомпании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Более подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/promo/.



