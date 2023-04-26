До завершения весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней

Я нашел ошибку
Главные новости:
На котором действующие резиденты знакомятся с новыми компаниями, пополняющими содружество «Жигулевской долины».
В «Жигулевской долине» состоялось заседание Клуба резидентов
Они будут курсировать с 27 апреля по 9 мая 2023 года по самым востребованным маршрутам.
Дополнительные поезда свяжут станции КбшЖД с Москвой, Санкт-Петербургом и югом России в праздничные дни мая
В настоящее время, как и в 2022 году, Самарская область входит в тройку лидеров по числу идей и инициатив, представленных на форум.
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 21 мая
Научный коллектив СамГТУ создал новые материалы на основе пористых структур.
В Самарском политехе исследовали новые свойства композиционных полимеров
Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе.
Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти
Во время уборки территории волонтёры расчистили туристический маршрут протяженностью свыше полутора тысяч метров.
Сбербанк и министерство туризма Самарской области собрали свыше 3 тонн мусора на Царёвом кургане
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями.
Благотворительный фонд «Преобразование» ведет набор в тольяттинскую следж-хоккейную команду
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
0.28
EUR 90.03
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

До завершения весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней

26 апреля 2023 13:25
201
До завершения весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней

У клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» осталось меньше недели, чтобы принять участие в акции «Весеннее обновление»: выгодно погасить задолженность за тепловую энергию можно до 30 апреля 2023 года.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Для участия в ней клиентам энергокомпании достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущее начисление на дату платежа. В свою очередь энергетики спишут горожанам пени за просрочку платежа за тепловую энергию. За исключением тех, по которым есть вынесенные судебные решения.

«Начиная с 2017 года наша компания ежегодно предоставляет своим клиентам возможность списать ранее начисленные пени. В этом году благодаря весенней акции жители региона уже смогли сэкономить свыше 5 млн рублей», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию можно получить:

∙ на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1;

∙ по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

∙ у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Произвести оплату можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе.
26 апреля 2023, 15:35
Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти
Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе. ЖКХ
70
В этой связи будет временно приостановлено горячее водоснабжение части для жителей, организаций и предприятий города, 
25 апреля 2023, 14:19
Энергетики «Т Плюс» отремонтируют теплосети Верхней зоны Безымянской отопительной котельной
В этой связи будет временно приостановлено горячее водоснабжение части для жителей, организаций и предприятий города,  ЖКХ
382
Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» вместе с семьями высадили 9 тысяч сеянцев березы и сосны в Тольяттинском лесничестве.
24 апреля 2023, 17:07
Энергетики «Т Плюс» приняли участие в экологической акции в Тольятти
Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» вместе с семьями высадили 9 тысяч сеянцев березы и сосны в Тольяттинском лесничестве. ЖКХ
532

В центре внимания
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
113
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
190
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
26 апреля 2023  10:37
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
173
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
392
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
1780
Весь список