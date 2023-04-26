До завершения весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 5 дней

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У клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» осталось меньше недели, чтобы принять участие в акции «Весеннее обновление»: выгодно погасить задолженность за тепловую энергию можно до 30 апреля 2023 года.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Для участия в ней клиентам энергокомпании достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущее начисление на дату платежа. В свою очередь энергетики спишут горожанам пени за просрочку платежа за тепловую энергию. За исключением тех, по которым есть вынесенные судебные решения.

«Начиная с 2017 года наша компания ежегодно предоставляет своим клиентам возможность списать ранее начисленные пени. В этом году благодаря весенней акции жители региона уже смогли сэкономить свыше 5 млн рублей», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию можно получить:

∙ на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1;

∙ по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

∙ у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Произвести оплату можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.