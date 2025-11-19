Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
До 25 ноября «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от клиентов в Самарской области

19 ноября 2025 10:51
176
До 25 ноября «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от клиентов в Самарской области

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания приборов учёта горячей воды до 25 ноября. Своевременная передача этих данных – гарантия корректности начислений потреблённой услуги в квитанции.

Для жителей Самарской области действует целый ряд каналов связи с энергокомпанией. Передать показания приборов учёта горячей воды клиенты могут с помощью дистанционных сервисов:

- личного кабинета клиента;

- вкладки «Передача показаний онлайн» на сайте https://samara.esplus.ru/service/post/;

- онлайн-чата на официальном сайте;

- мессенджером Telegram (@Esplusbot);

- социальной сетью ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- голосового помощника «Алиса» (для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»);

- при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

- мобильного приложения Сбербанка в разделе «Платежи» → «Дом» → «Филиал Самарский Т Плюс».

Кроме того, клиенты могут воспользоваться круглосуточными телефонами в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- помощью оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Также напоминаем, что своевременная поверка счётчиков — обязанность собственников помещений. Работоспособный прибор учёта с актуальной поверкой позволяет корректно определять объём потребления и правильно начислять оплату.

