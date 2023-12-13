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Дмитрий Азаров дал поручения по устранению аварии на электросетях в Красноглинском районе Самары

13 декабря 2023 09:10
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Дмитрий Азаров дал поручения по устранению аварии на электросетях в Красноглинском районе Самары

В ночь со вторника на среду, 13 декабря,  Дмитрий Азаров дал поручения по устранению аварии на электросетях в Красноглинском районе.

Глава региона рассказал о том, что получил жалобы от жителей Красноглинского района, чьи дома остались без электричества.  

- Подключил дополнительные службы энергоснабжающих, электросетевых компаний. Отправил на место аварии главу города. Сейчас на месте оперативный штаб принимает необходимые решения. Подключил, конечно, коллег из МЧС, дал поручения, чтобы был создан пункт временного размещения в случае необходимости, где люди могли бы погреться. 

Авария на электросетях привела к тому, что некоторые дома в СНТ, где люди живут не как дачники, а всесезонно, остались и без тепла. 

- Понятно, что можно вспоминать обо всех рекомендациях, которые есть - что должны быть аккумуляторы  резервные, чтобы поддерживали минимальную подачу электроэнергии хотя бы на котельное оборудование. Но что сейчас об этом говорить, сейчас надо аварийно ситуацию решать. Подключил все службы, нахожусь в рабочем кабинете, - отметил глава региона.

Губернатор рассказал, что сейчас место аварии определено, порыв устраняется. 

- До того, как не будет полной уверенности, что в ближайшие часы с аварийной ситуацией на месте справятся - оставляю ситуацию на собственном контроле.

Также стало известно о том, что по поручению Губернатора Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями Красноглинского района.

Во встрече также принял участие глава района и директор обслуживающей ресурсоснабжающей организации ООО "Энерго". 

По информации мэрии, место повреждения кабеля установлено, ведутся ремонтные работы. Создан оперативный штаб. 

Для предотвращения повторных отключений готовится техническое решение для резервного подключения. Всем желающим предложено воспользоваться пунктом временного размещения в 156 школе.

Теги: Дмитрий Азаров

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