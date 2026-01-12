Дежурные службы «РКС-Самара» работали все выходные и праздничные дни

Первые 12 дней нового года прошли достаточно спокойно, без крупных повреждений на сетях, головные сооружения работали в штатном режиме.

В последний день декабря наблюдался большой разбор воды из-за того, что жители активно готовились к празднику. По оценкам специалистов, водопотребление 31 декабря 2025 года выросло примерно в 1,3 раза. Из-за этого в некоторых точках по городу в отдельные часы отмечалось пониженное давление. К вечеру 31.12 водоснабжение вышло на штатный режим.

С 31 декабря по 11 января устранили 52 повреждения на сетях холодного водоснабжения и 166 засоров канализации. Также дежурные бригады прочистили больше 6 км сетей водоотведения и отремонтировали 35 канализационных колодцев.

С 12 января все подразделения предприятия работают в обычном режиме.