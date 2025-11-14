Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Десятый раз за этот год: «РКС-Самара» устранили засор канализации у одного из домов на улице Дачной

14 ноября 2025 13:14
129
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.

Специалисты «РКС-Самара» в очередной раз устранили засор уличной канализации у дома по ул. Пензенская, 71 / Дачная, 41. Бригады компании приезжают по этому адресу регулярно: только в 2025 году зарегистрировано девять аналогичных случаев.

Несмотря на замену внутриквартальной линии водоотведения в 2022 году и постоянные информационные мероприятия, основная причина аварий сохраняется: жители сбрасывают в канализацию бытовой мусор.

Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.

«РКС-Самара» напоминают: канализационные сети предназначены исключительно для сточных вод. Смывание твёрдых отходов в канализацию приводит к засорам, ответственность за которые несут сами жители.

Запомните сами и скажите соседям!

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и средства личной гигиены.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпки (даже самые маленькие).

- Бумага.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

