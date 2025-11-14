Десятый раз за этот год: «РКС-Самара» устранили засор канализации у одного из домов на улице Дачной

129

Специалисты «РКС-Самара» в очередной раз устранили засор уличной канализации у дома по ул. Пензенская, 71 / Дачная, 41. Бригады компании приезжают по этому адресу регулярно: только в 2025 году зарегистрировано девять аналогичных случаев.

Несмотря на замену внутриквартальной линии водоотведения в 2022 году и постоянные информационные мероприятия, основная причина аварий сохраняется: жители сбрасывают в канализацию бытовой мусор.

Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.

«РКС-Самара» напоминают: канализационные сети предназначены исключительно для сточных вод. Смывание твёрдых отходов в канализацию приводит к засорам, ответственность за которые несут сами жители.

Запомните сами и скажите соседям!

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и средства личной гигиены.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпки (даже самые маленькие).

- Бумага.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»