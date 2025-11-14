Десятый раз за этот год: «РКС-Самара» устранили засор канализации у одного из домов на улице Дачной

Специалисты «РКС-Самара» в очередной раз устранили засор уличной канализации у дома по ул. Пензенская, 71 / Дачная, 41. Бригады компании приезжают по этому адресу регулярно: только в 2025 году зарегистрировано девять аналогичных случаев.
Несмотря на замену внутриквартальной линии водоотведения в 2022 году и постоянные информационные мероприятия, основная причина аварий сохраняется: жители сбрасывают в канализацию бытовой мусор.
Очередной выезд специалистов завершился извлечением из сетей большого количества влажных салфеток, остатков пищи и других нерастворимых предметов.
«РКС-Самара» напоминают: канализационные сети предназначены исключительно для сточных вод. Смывание твёрдых отходов в канализацию приводит к засорам, ответственность за которые несут сами жители.
Запомните сами и скажите соседям!
Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
- Влажные салфетки и средства личной гигиены.
- Жир, оставшийся от приготовления пищи.
- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.
- Средства контрацепции.
- Подгузники.
- Тряпки (даже самые маленькие).
- Бумага.
- Строительный мусор.
- Гранулы для кошачьих лотков.
