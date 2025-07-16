Бросали в канализацию: сотрудникам «РКС-Самара» пришлось достать из насоса более 20 кг влажных салфеток

153

Нарушение правил пользования канализацией жителями города стало причиной очередного сбоя на сетях водоотведения. На одной из канализационных насосных станций Куйбышевского района города Самары случилась непредвиденная остановка насоса. При осмотре специалисты «РКС-Самара» обнаружили, что оборудование остановилось из-за большого количества влажных салфеток. Им пришлось достать из насоса более 20 кг мусора. Работа велась вручную всю ночь.

Система городской канализации не предназначена для приема какого-либо мусора. Все горожане должны запомнить и строго следовать правилу: « Влажные салфетки, влажную туалетную бумагу, ватные палочки категорически нельзя смывать в унитаз или раковину !» . Это главная проблема системы городского водоотведения.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

С начала года сотрудники «РКС-Самара» вывезли из канализационных насосных станций 337 тонн мусора, который должен был оказаться в мусорных баках, но самарцы смыли его в унитазы или раковины.