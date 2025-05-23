25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды

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Два дня осталось до наступления 25 мая, когда наступает последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды. Компания "Т-Плюс" напоминает, что извещение о данных счетчика и оплат может проводиться множеством разных способов. Все они указаны в самой платежке, которая приходит гражданам.



Здесь есть номер телефона, по которому можно указать данные и штрих-код для оплаты. Можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов или официальным сайтом компании.



Также компания предупреждает об активизировавшейся деятельности интернет-мошенников. С помщью разных мессенджеров они звонят самарцам, предлагая для оплаты и передачи данных установить приложение «Энерго+» или что похожее. Приложение является по сути вирусной программой, которая предоставит мошенникам данные вашей банковской карточки и много другой личной информации.



Кроме этого, вы можете обнаружить в почтовом ящике фальшивую платежку, на которой указан поддельный QR-код, пройдя по которому вы также может получить вредоносную программу или заплатить не компании, а мошенникам, сообщает "КП-Самара".