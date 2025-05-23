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25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды

23 мая 2025 11:57
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25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды

Два дня осталось до наступления 25 мая, когда наступает последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды. Компания "Т-Плюс" напоминает, что извещение о данных счетчика и оплат может проводиться множеством разных способов. Все они указаны в самой платежке, которая приходит гражданам.

Здесь есть номер телефона, по которому можно указать данные и штрих-код для оплаты. Можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов или официальным сайтом компании.

Также компания предупреждает об активизировавшейся деятельности интернет-мошенников. С помщью разных мессенджеров они звонят самарцам, предлагая для оплаты и передачи данных установить приложение «Энерго+» или что похожее. Приложение является по сути вирусной программой, которая предоставит мошенникам данные вашей банковской карточки и много другой личной информации.

Кроме этого, вы можете обнаружить в почтовом ящике фальшивую платежку, на которой указан поддельный QR-код, пройдя по которому вы также может получить вредоносную программу или заплатить не компании, а мошенникам, сообщает "КП-Самара".

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