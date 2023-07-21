23 студента СамГТУ прошли производственную практику в «РКС-Самара»

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В «РКС-Самара» завершилась производственная практика для студентов профильной кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. В течение месяца 23 будущим специалистам показывали на практике их будущую профессию.

Помимо основного обучения для студентов провели экскурсию по насосно-фильтровальной станции №2. Сотрудники «РКС-Самара» рассказали о станции буквально всё, от начала её строительства в 1976 году, развитии технологий очистки и водоподготовки. Живой интерес вызвало энергоэффективное оборудование: частотно-регулируемые приводы и устройства плавного пуска.

Также студентам показали специальный полигон, где проходят практические занятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Заодно научили практикантов обращаться с пожарными рукавами и стволами.

Студенты признались, что им понравились такие производственные экскурсии, на которых они увидели, сколько интересной и разнообразной работы есть на предприятии и в отрасли водоснабжения и водоотведения. Ответственных и готовых работать выпускников всегда ждут на постоянное трудоустройство в «РКС-Самара».