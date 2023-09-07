20 тысяч школьников Самарской области получили красочное расписание уроков от «ЭнергосбыТ Плюс»

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При поддержке «ЭнергосбыТ Плюс» издание «Комсомольская правда в Самаре» выпустило специальное вложение с расписанием уроков для школьников. Оно вышло под девизом «Экономь энергию и береги природу!» и содержит полезные советы для юных жителей города.

Главными героями расписания уроков стали традиционные герои энергетиков – забавные коты, приносящие тепло и комфорт в дома самарцев. Короткие советы в их исполнении полезно знать, как детям, так и взрослым: «Закрывайте кран с водой, когда чистите зубы!», «Уходя, гасите свет!», «Выбирайте душ, а не ванну» и другие. Также целый блок советов посвящен правилам безопасности вблизи энергетических объектов.

«Полезные советы по сохранению природных ресурсов и энергосбережению актуальны в любое время года, а особенно в период отопительного сезона. Важно, чтобы дети с малых лет хорошо их знали, и руководствовались ими в домашнем быту и на улицах родного города», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.