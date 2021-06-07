10 июня закончится голосование по выбору цветового решения забора Самарской ГРЭС

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10 июня закончится голосование горожан по проекту «Общее решение». Почти полторы тысячи жителей и гостей областной столицы отдали свой голос за арт-проект, реализуемый при поддержке компании «Т Плюс» на фестивале «ВолгаФест-2021». В рамках проекта горожане выбирают любимый цвет из 20 предложенных вариантов, чтобы в дальнейшем нанести их полосами на поверхность забора старейшей электростанции Поволжья – Самарской ГРЭС.

Количество полос и их ширина напрямую зависят от числа проголосовавших горожан и их предпочтений. На сегодня выбраны все 20 цветов. В пятерку самых популярных пока входят «Рыбная лазурь», «Ночной волжский», «Пляжный», «Пурпурный на дне» и «Вечерний Струковский».

Наиболее активны оказались жители Октябрьского (251 голос) и Промышленного и Советского районов города (181 и 128 голосов соответственно). Повлиять на статистику можно в течение трех дней на сайте artreshenie.ru. С 12 по 20 июня в рамках фестиваля «ВолгаФест-2021» любой житель Самары сможет стать волонтером и начать раскрашивать стену городской электростанции.

Проект направлен на коллективное формирование городского пространства. В настоящее время на сайте проекта можно выбрать понравившийся цвет из предлагаемой палитры и проголосовать за него. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Живой жигулевский, «Поздний закатный», «Весенний Проран», «Заволжский рассветный» и прочие.