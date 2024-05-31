Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом эндоскопическом оборудовании

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Отделение инструментальной диагностики Новокуйбышевской центральной городской больницы полностью укомплектовано новым медицинским оборудованием для проведения эндоскопических исследований. Оборудование высокого качества – видеогастроскопы и видеоколоноскопы для внутрипросветного исследования желудочно-кишечного тракта поставлено по национальному проекту «Здравоохранение».



«Современные эндоскопические комплексы – это точная диагностика и впечатляющая чёткая визуализация, необходимая для постановки точного диагноза. Эндоскопы имеют сложную оптическую систему, полости, узкие длинные каналы. При помощи них мы можем обследовать больше пациентов и, конечно, выявлять патологии на ранней стадии более качественно. Помимо эндоскопов мы получили новые моюще-дезинфицирующие машины с технологией ультрафиолетовой обработки и два новых шкафах для сушки и хранения гибких эндоскопов. Они поддерживают стерильность оборудования после обработки», – рассказала главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО