У России появились 28 новых островов

В России за последние годы появилось около 30 новых островов из-за глобального потепления. Об этом сообщили российские telegram-каналы.

«Самый большой из новых островов находится на Земле Франца-Иосифа и имеет площадь около 200 квадратных километров — это в три раза больше территории Манхэттена», — следует из публикации telegram-канала Shot. За последние 15 лет в России было открыто 28 новых островов, все — на севере страны.

Появление новых островов не только увеличивает территорию России, но и расширяет границы экономической зоны в Арктике и на Крайнем Севере. Ученый Андрей Леонов подтвердил окончательное отделение новой территории, размеры которой составили 400 на 121 метр, пишет Ура.ру.