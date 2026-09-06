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Полицейские региона провели круглый стол на тему «Безопасность детей»

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В Большечерниговском районе в Центре социального обслуживания населения состоялся круглый стол на тему «Безопасность детей».

В Большечерниговском районе в Центре социального обслуживания населения состоялся круглый стол на тему «Безопасность детей».

В ходе мероприятия полицейские обсудили с родителями несовершеннолетних основные вопросы защиты подрастающего поколения.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о профилактике подростковых правонарушений и последствиях постановки подростков на профилактический учёт.

Особое внимание полицейские уделили негативным последствиях употребления алкоголя и наркотиков, запрету на нахождение детей в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых.

Родителям рекомендовали контролировать время, которое ребёнок проводит за компьютером, следить за его занятостью во внеурочное время и взаимодействовать с полицией и педагогами для обеспечения безопасности детей.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали взрослых ответственно относиться к приобретению мототранспорта, особенно питбайков.

В завершение мероприятия участникам встречи напомнили о способах защиты денежных средств от мошенников и призвали передать полученную информацию родным и знакомым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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