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Жители Кинельского района, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, обеспечиваются лекарствами в рамках нацпроекта

31 августа 2022 17:15
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Более 18 тысяч жителей региона, столкнувшиеся с этими заболеваниями, после выписки из стационара бесплатно обеспечиваются лекарствами в течение двух лет.

Важным направлением работы медучреждений Самарской области является профилактика и снижение рисков развития осложнений у пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события. В настоящее время более 18 тысяч жителей региона, столкнувшиеся с грозными заболеваниями, после выписки из стационара бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами в течение двух лет.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию кардиологической службы, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Программа, направленная на профилактику и снижение рисков развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, стартовала в регионе в рамках нацпроекта в 2020 году. Пациенты получают лекарства в течение двух лет.

 «За время реализации программы мы охватили лекарственным обеспечением 145 человек, — отметил врач-кардиолог Кинельской центральной больницы города и района Александр Щеглов. — Целевой показатель выполняется на 100%: абсолютно каждый житель района, нуждающийся в нашем пристальном внимании, берется на диспансерный учет и обеспечивается лекарствами и индивидуальной схемой терапии. В структуре пациентов, которые получают препараты, преобладают лица, перенесшие оперативное вмешательство — ангиопластику, стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование — после инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения. Пациенты с нарушениями сердечного ритма после операции по устранению патологии также в течение двух лет получают медикаменты в рамках амбулаторного лечения».

Пациент получает лекарства со дня выписки из стационара. Для этого он может самостоятельно посетить врача или вызвать специалиста на дом. В день осмотра пациента ставят на диспансерный учет: в дальнейшем он продолжит наблюдаться в поликлинике и обеспечиваться всеми необходимыми лекарствами по назначению лечащего врача.

Житель Кинеля Андрей Самаркин получает лекарства после перенесенного инфаркта.

 «Это произошло осенью — в ноябре 2021 года. Я находился в командировке в Мурманске и попал в больницу, — поделился Андрей Александрович. — Позже в Самарском кардиодиспансере выполнили шунтирование коронарных артерий. После этой операции я уже почувствовал облегчение, перестал ощущать постоянное жжение в груди. Выписавшись, вернулся домой и впервые пришел на прием к кардиологу. Сейчас я в меру своих возможностей восстановился. Наблюдаюсь в поликлинике, получаю лекарства. Недавно проходил курс реабилитации. Надеюсь, все будет хорошо».

Другой пациент Кинельской больницы — Геннадий Клюев — проходит амбулаторное лечение около двух месяцев.

 «Мне 64 года. Живу в поселке городского типа Усть-Кинельский — это 4–5 километров от Кинеля, — рассказал Геннадий Константинович. — Меня беспокоила одышка. В больнице сделали коронарографию, обнаружился атеросклероз и другие "неприятности". Александр Геннадьевич направил меня в областной кардиоцентр на консультацию, и 27 мая мне провели аортокоронарное шунтирование трех сосудов. Летом я лечился: ходил на прием к врачу, принимал лекарства. В понедельник впервые за долгое время вышел на работу. Думаю, эта терапия — хорошая помощь».

В Перечень лекарств входит 23 наименования, в том числе антигипертензивные, антиагрегантные, антикоагулянтные препараты.

 «В сочетании с приверженностью простым правилам здорового образа жизни медикаментозное лечение показывает высокую эффективность для профилактики поздних, отдаленных осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков. — Такая преемственность между стационарным и амбулаторным этапами лечения увеличивает продолжительность и качество жизни пациентов».

 

Фото:   минздрав СО

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