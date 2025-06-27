Жителей региона приглашают узнать свой ВИЧ-статус

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Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проводят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.



Пройти тестирование:

28 июня с16:00 до 20:00 ТРК "Сити Парк" в г. Новокуйбышевск

29 июня с 16:00 до 20:00 на набережной Автозаводского района г. Тольятти

30 июня с 09:00 до 13:00 в Сызранской городской больнице № 3 (поликлинике) г.Сызрань



Каждый желающий сможет:

узнать о рисках, которые могут привести к передаче ВИЧ-инфекции и гепатиту С

пройти тестирование

проконсультироваться по вопросам ВИЧ и Гепатита С с ведущими специалистами региона.



Результат экспресс-теста готов в течение 15 минут. Его результаты конфиденциальны.



Проверьте своё здоровье - пройдите тест на ВИЧ!

Фото: минздрав СО