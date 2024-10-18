Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию. Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.
Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.
Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.
Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.