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Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

18 октября 2024 16:06
142
Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.

Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию. Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.

 Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.

 Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.
 

Теги: Медицина Самара

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