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«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединился врач-отоларинголог

19 июня 2025 14:58
87
Семья Рудзиевых — врачебная династия.

Благодаря программе «Земский доктор» к коллективу Безенчукской центральной районной больницы присоединился врач-отоларинголог Ахмет Рузиев.

 «Во многом определяющим фактором переезда в Безенчук стала материальная поддержка по программе «Земский доктор». На новом месте меня встретили хорошо. Единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей планируем направить на улучшение жилищных условий или покупку автомобиля. Также собираюсь перевезти сюда свою семью — у нас пятеро детей», - рассказал врач.

Семья Рудзиевых — врачебная династия. Сам специалист пошёл по стопам своего дяди, выбрав профессию врача. Старший сын Ахмета работает хирургом на станции скорой и неотложной медицинской помощи в Москве, второй сын — стоматолог, третий заканчивает четвёртый курс медицинского вуза.

 «В регионе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников, которые помогают привлекать специалистов и способствуют развитию здравоохранения в сельской местности. Кроме того, в нашем районе успешно реализуется муниципальная программа, в рамках которой предоставляют единовременную выплату в размере 100 000 рублей, компенсацию до 50% коммунальных платежей, льготную очередь в детские сады и служебное жильё», - отметила главный врач Безенчукской ЦРБ Людмила Слепнева.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В настоящее время по программе «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области трудоустроены 166 медработников.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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