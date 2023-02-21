За год врачи больницы имени Семашко проводят около 15 000 экстренных и плановых операций

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Врачи Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко провели операцию на позвоночнике пожилому пациенту с осложнением нескольких хронических заболеваний.

В больницу поступил мужчина 65 лет с болями в спине, связанными с последствиями ранее полученного перелома позвоночника. По словам пациента, на фоне даже незначительной физической нагрузки у него появлялась боль в грудном отделе позвоночника, нарастала и резко ограничивала движения.

Врачи-нейрохирурги приняли решение о проведении операции — вертебропластики. Ситуация осложнялась наличием у пациента тяжелой сердечно-легочной патологии на фоне хронических болезней сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

«Для минимизации всех рисков мы провели консилиумы с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Самарской области по нейрохирургии, пульмонологии и анестезиологии-реаниматологии. Определили необходимое анестезиологическое пособие, метод оперативного вмешательства и план послеоперационного ведения больного», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Дразнин.

Благодаря комплексному и командному подходу пациенту успешно провели операцию. Мужчина несколько дней находился в реанимации под наблюдением врачей. Сейчас он проходит реабилитацию, необходимую для восстановления по основным заболеваниям.

«В нашей больнице в основном оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь. Мы ежедневно сталкиваемся с различными сочетаниями тяжелых заболеваний у пациентов. Совместная работа хирургов и анестезиологов-реаниматологов, а также профильных специалистов помогает успешно проводить операции, избегать возможных рисков и осложнений», — отметил Владимир Иванович.

Ежегодно во взрослом реанимационном отделении больницы имени Семашко проходят лечение около 2500 пациентов, большинству из них проводятся оперативные вмешательства разной степени сложности и объема. Всего в учреждение ежегодно врачи проводят около 15 000 операций, при этом процент послеоперационных осложнений составляет не более 0,2.

Фото: минздрав СО