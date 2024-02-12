Юные пациенты получают помощь в обновленном  подразделении областной детской больницы  

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Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев проконтролировал работу подразделений Самарской детской больницы им.Н.Н. Ивановой.



Совместно с главным врачом больницы Ольгой Галаховой врио заместителя министра ознакомился с работой нового консультативно-диагностического центра. Современное здание возвели благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.



В подразделении сосредоточены возможности для оказания плановой консультативной помощи детям с различными патологиями. Здесь ведут амбулаторный прием врачи-неврологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, хирурги, травматологи, аллергологи, гастроэнтерологи и другие специалисты узкого профиля. Ежедневно помощь получают порядка 300 юных пациентов.



Павел Золотарев проконтролировал работу по цифровизации здравоохранения.

Детская больница активно переходит на электронный медицинский документооборот. Все врачи учреждения ведут электронные медицинские карты пациентов, более 95% формируют и регистрируют электронные медицинские документы, которые поступают в личные кабинеты пациентов (или их родителей) на портале Госуслуг. За 2023 год специалисты учреждения провели порядка 4 тысяч телемедицинских консультаций. Выписано 2400 электронных рецептов.



На встрече с коллективом главный врач представила доклад о достижениях больницы, которые стали возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение»:

поставлено новое оборудование - магнитно-резонансный томограф, 2 рентгенологических комплекса, УЗИ аппараты, видеоэндоскопическая стойка и 2 видеогастроскана, комплекс для лечения ЛОР заболеваний, наркозные аппараты и другая медтехника.

проведен ремонт под установку высокотехнологичного оборудования

обновлена входная группа центрального корпуса,

в том числе отремонтирована дорога, крыльцо, установлен пандус для маломобильных граждан.

возведен модульный корпус клинико-диагностического центра. За время работы врачи центра провели более 2700 консультаций.

проведен ремонт в поликлиническом отделении, внедрены принципы «бережливого производства»

поставлены 5 автомобилей для оказания неотложной помощи и 2 автомобиля для паллиативной службы

за 5 лет коллектив областной детской больницы пополнили 61 врач и 31 медицинская сестра.

Среди молодых докторов есть и семейные пары, которые работают в стационаре и в поликлиническом отделении.



«Областная детская больница имени Н.Н. Ивановой - это база детского здравоохранения нашего региона, в ней сосредоточены многие специализированные службы. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» многое удалось сделать для юных пациентов и медработников. Прорабатываем вопросы и дальнейшего развития, в том числе в этом году начнётся строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе. Безусловно, успехи в лечении и сохранении здоровья маленьких пациентов невозможны без усердной работы всего коллектива. Благодарю каждого сотрудника учреждения и желаю дальнейшей продуктивной работы», – отметил Павел Золотарев.



В завершении встречи врио замминистра вручил ведомственные награды сотрудникам детской больницы.

Фото: минздрав СО