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Вячеслав Федорищев вступил в регистр доноров костного мозга

5 июля 2024 21:43
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Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови.

Сегодня глава региона ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови и вступил в регистр доноров костного мозга.

«Станция переливания крови играет важную роль в обеспечении медицинской безопасности всего региона. В учреждении установлено достаточно хорошее современное оборудование. Обсудили с директором станции состояние здания учреждения, в частности фасада. Будем рассматривать вопрос о капитальном ремонте. Донорство - дело важное, ответственное и добровольное. Сегодня я вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга. Возможно, когда-нибудь кому-то из пациентов потребуется и моя помощь», - отметил врио губернатора.

В ходе визита Вячеслав Федорищев ознакомился с процессом тестирования донорской крови, которое осуществляется в двух направлениях – определение группы крови, резуса и фенотипа, а также скрининг на инфекции, передающиеся через кровь.

Глава региона совместно с врио министра здравоохранения Арменом Беняном, директором станции Сергеем Кузнецовым и главным трансфузиологом по ПФО Еленой Кудиновой обсудили вопросы расширения и возможного применения новых высокотехнологичных методов обеспечения вирусобезопасности заготавливаемых донорских компонентов крови.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что необходимо усилить работу по привлечению жителей региона в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга и развитию данного направления в Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Здравоохранение
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