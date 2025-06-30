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В Сергиевском районе обсудили стратегии развития здравоохранения региона

30 июня 2025 18:59
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В администрации Сергиевского района прошла стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период 2036 года».

В администрации Сергиевского района прошла стратегическая сессия в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период 2036 года».

Руководство регионального минздрава, главные врачи медучреждений, представители администрации района обсудили вопросы и предложения по улучшению материально-технической базы и подготовки медицинских кадров.

«Начиная с 2012 года, Сергиевская больница является межмуниципальным центром, где жители нескольких районов получают специализированную медицинскую помощь.Накопленный опыт планируем тиражировать, а также расширять возможности районного здравоохранения, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Одна из значимых задач, поставленных Губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, - развивать первичное звено здравоохранения в районах и городах. Поэтому в Самарской области продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, а также обновление объектов, как в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", так и благодаря региональной поддержке".

На совещании обсудили меры по привлечению врачей и средних медицинских работников в государственную систему.

"В первую очередь, это развитие жилищного строительства на сельских территориях. Будем выходить с инициативой, чтобы сохранить те кадры, которые имеются и обеспечить привлечение новых. Планируем пересмотреть взаимодействие с подведомственными медицинскими колледжами, чтобы организовать целевой набор специалистов среднего медицинского звена в наши учреждения», - отметил руководитель ведомства.

После совещания Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Сергиевскую больницу и пообщался с персоналом. Глава ведомства отметил, что необходимо включить в планы модернизации замену кровли и утепление, отделку фасадов терапевтического, главного корпуса и части поликлиники больницы, запланировать ремонт помещений терапевтического стационара, а также внедрить в практику больницы обработку рентгеновских изображений с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, благодаря программе модернизации первичного звена в 2025 году планируется возведение ФАПа в селе Боровка. Капитальный ремонт будет проведен в селах Липовка, Черновка, Красносельское Сергиевского района. Напомним, в прошлом году на базе больницы был открыт центр амбулаторной онкологической помощи. В этом подразделении помощь получают жители как Сергиевского района, так и близлежащих территорий.

Министр также ознакомился с ходом ремонтных работ поликлинического отделения №2 в пгт. Суходол, где в настоящий момент завершается проведение капитального ремонта за счёт дополнительных средств, выделенных Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Также в отделение будет приобретена мебель. Уже совсем скоро обновленное отделение примет первых пациентов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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