В Самарском областном кардиодиспансере за год получили помощь более 1000 маленьких пациентов

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В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова в год медицинскую помощь получают более тысячи детей, около 300 из них требуется операция. Врачи оперируют детей с рождения, включая недоношенных, порой весом менее двух килограммов, до 18 лет.

Пятилетняя пациентка кардиоцентра Василиса из Самары готовится к пятой операции. Позади у девочки – четыре операции. Первый раз на операционный стол она попала спустя несколько дней после появления на свет со сложным пороком сердца.

«У девочки очень сложный врожденный порок сердца – отсутствует один из желудочков. Диагноз был поставлен во время беременности. После очередного скрининга маму Василисы направили в кардиологический диспансер на дообследование. К сожалению, опасения подтвердились, и весь оставшийся срок женщина наблюдалась у нас», - рассказывает заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии диспансера, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии, д.м.н. профессор кафедры факультетской педиатрии СамГМУ Сергей Шорохов.

По словам Сергея Евгеньевича, лет 30 назад его коллегам пришлось бы развести руками – дети с таким пороком развития были обречены. Но сегодня благодаря «пути поэтапной гемодинамической коррекции», есть шанс добиться, что сердце будет полноценно работать с одним желудочком. Путь непростой, длительный, как правило, включает в себя пять этапов. Выполнить одно за другим вмешательство могут далеко не все кардиохирурги: врачи Самарского кардиодиспансера постоянно совершенствуют свои навыки, изучают практику и опыт коллег из ведущих федеральных клиник, делятся результатами.

Врачи рассказывают, ситуация у ребенка осложнилась и тем, что стал «пропадать» один из сосудов, питающих легкие – стенозировался. Мама девочки вспоминает, что на этом этапе дочка быстро уставала, ей словно не хватало воздуха. Однако врачи сумели «вырастить» ветку сосуда и восстановить кровообращение. Это еще одна уникальная методика, которая недавно казалась фантастикой, а сегодня ее успешно применяют самарские медики.

«На днях Василису выписали домой после четвертой операции, через несколько месяцев она снова вернется в знакомые стены детской кардиохирургии и кардиоревматологии диспансера на заключительное, как мы все надеемся, хирургическое вмешательство, - говорит мама девочки Анастасия. – За наше спасение я искренне благодарна Сергею Евгеньевичу и всем нашим врачам кардиодиспансера. А другим родителям я желаю не сдаваться и доверять людям в белых халатах, которые, как в случае с Василисой, сражаются за сердца детей».

Самарский кардиодиспансер – уникальное учреждение, в его составе есть не только амбулаторное и стационарное звено, но и профильный роддом, и детская реанимация. Поэтому на операционный стол при необходимости новорожденные попадают в первые минуты жизни, минуя этап транспортировки. К рождению малышей с патологией сердечно-сосудистой системы здесь тщательно готовятся, алгоритмы взаимодействия в экстренных ситуациях отработаны до мелочей.

Серьезную помощь в виде современной аппаратуры, мониторов, компьютерного томографа, рентгеноперационной оказал кардиодиспансеру национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, одной из главных задач которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной помощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.