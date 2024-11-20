Врач Клиник СамГМУ: 5 причин отказаться от самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г. о. Самара, заведующая инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова:



«Своевременно начатое лечение острых респираторных вирусных инфекций и грамотно подобранные препараты – залог быстрого выздоровления. К сожалению, часть пациентов в случае проявления симптомов ОРВИ принимают решение лечиться самостоятельно без обращения за медицинской помощью, в том числе используют антибиотики.



Самостоятельное использование антибактериальных препаратов нецелесообразно, так как некоторые антибиотики совершенно не оказывают влияние на вирусные инфекции.



Самолечение антибиотиками может иметь ряд негативных последствий:

- Некоторые антибактериальные препараты могут вызывать острые аллергические реакции - вплоть до отека Квинке и анафилактического шока.

- При длительном бесконтрольном приеме антибиотики оказывают повреждающее действие на клетки печени и почек, нарушая их функции.

- Головная боль, тошнота, нарушение аппетита и сна — довольно частые спутники антибиотикотерапии, особенно у детей и пожилых людей.

- Возникает антибиотикорезистентность — устойчивость бактерий к данным препаратам. Из-за этого многие некогда эффективные средства уже не справляются с банальными бактериальными инфекциями. Это создает серьезную угрозу для здоровья людей.

- Принимая антибактериальные препараты в целях профилактики, пациенты наносят вред собственной микрофлоре организма. Снижается противобактериальный иммунитет и вирус начинает развиваться более активно, что может привести к осложнениям.



Чтобы лечение было безопасным и максимально эффективным - своевременно обращайтесь к врачу. Он проведет диагностику и назначит соответствующее лечение".

Фото: минздрав СО