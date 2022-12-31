Врачи рассказали, как будут работать травмпункты в Самарской области в новогодние праздники

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В Самарской области опубликовали график работы региональных травмпунктов в длинные выходные. По словам властей, специалисты будут дежурить в штатном режиме будут и травмпункты, пишет 63.ру.

В Самаре круглосуточно будут работать следующие травмпункты:

больница Пирогова (улица Полевая, 80а);

больница Семашко (улица Калинина, 32);

горбольница № 7 на Управленческом, (улица Крайняя, 17);

горбольница № 10 на 116-м километре (улица Медицинская, 4б).

Детский травмпункт работает в областной больнице Середавина (улица Ташкентская, 159).

В Новокуйбышевске:

центральная городская больница (улица Пирогова, 1, корпус 3).

В Тольятти:

городская поликлиника № 3 (улица Цветной бульвар, 16);

(улица Цветной бульвар, 16); городская больница № 2 на улице Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

В Сызрани:

центральная городская и районная больница (улица Комарова, 1).

Еще в Самарской области будут круглосуточно работать офтальмологические травмпункты.

Самара:

областная больница имени Ерошевского (улица Ново-Садовая, 158, телефон (846) 323-00-40).

Сызрань:

офтальмологическое отделение больницы Ерошевского (улица Комарова, 1, диагностический корпус, 1-й этаж, телефон: (846) 323-00-56).

Тольятти: