Врачи рассказали, как будут работать травмпункты в Самарской области в новогодние праздники

В Самарской области опубликовали график работы региональных травмпунктов в длинные выходные. По словам властей, специалисты будут дежурить в штатном режиме будут и травмпункты, пишет 63.ру.
В Самаре круглосуточно будут работать следующие травмпункты:
- больница Пирогова (улица Полевая, 80а);
- больница Семашко (улица Калинина, 32);
- горбольница № 7 на Управленческом, (улица Крайняя, 17);
- горбольница № 10 на 116-м километре (улица Медицинская, 4б).
Детский травмпункт работает в областной больнице Середавина (улица Ташкентская, 159).
В Новокуйбышевске:
- центральная городская больница (улица Пирогова, 1, корпус 3).
В Тольятти:
- городская поликлиника № 3 (улица Цветной бульвар, 16);
- городская больница № 2 на улице Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.
В Сызрани:
- центральная городская и районная больница (улица Комарова, 1).
Еще в Самарской области будут круглосуточно работать офтальмологические травмпункты.
Самара:
- областная больница имени Ерошевского (улица Ново-Садовая, 158, телефон (846) 323-00-40).
Сызрань:
- офтальмологическое отделение больницы Ерошевского (улица Комарова, 1, диагностический корпус, 1-й этаж, телефон: (846) 323-00-56).
Тольятти:
- городская больница № 5 (бульвар Здоровья, 25, детский корпус, телефон (8482) 79-02-03).