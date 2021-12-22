Врач-терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз

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При низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, она даже может вызвать проблемы с кожей. Об этом 22 декабря заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, передают "Известия".

«На улице носить маску не нужно. Если мы находимся далеко от людей, хотя бы в метре — полутора метрах, то маска не нужна. Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов. На входе в помещение нужно сразу надеть чистую сухую маску», — сказал она «Вечерней Москве».

Терапевт также предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.

Фото: pixabay