Я нашел ошибку
Главные новости:
Решение приняли из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата, вызванного осложнениями эпидемиологической обстановки.
Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Первым соперником нашей команды станет венгерский клуб "Szeged".
На первом сборе в Турции "Крылья Советов" сыграют три матча
Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов.
Врач-терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз
На полигонах Центрального военного округа развернуты дополнительные пункты обогрева.
В Центральном военном округе приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами
Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Военнослужащие бригады и ветераны поблагодарили Екатерину Севастьяновну за мирное небо над головой, вручили цветы и памятные подарки.
Спецназ ЦВО поздравил со 100-летием фронтовика под Самарой
Один ребенок погиб, другой - в реанимации.
Правоохранители задержали мать детей, найденных в овраге в саратовском селе
По его словам, "мы технологически адаптировались к условиям пандемии".
Песков назвал эпидемиологическую ситуацию в России спокойной
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.03
EUR 83.15
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз

22 декабря 2021 23:23
130
Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов.

При низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, она даже может вызвать проблемы с кожей. Об этом 22 декабря заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, передают "Известия".

«На улице носить маску не нужно. Если мы находимся далеко от людей, хотя бы в метре — полутора метрах, то маска не нужна. Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов. На входе в помещение нужно сразу надеть чистую сухую маску», — сказал она «Вечерней Москве».

Терапевт также предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов.
22 декабря 2021  23:23
Врач-терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз
130
Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.
22 декабря 2021  22:07
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
155
В детском поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершается ремонт.
22 декабря 2021  19:12
В Самарской горбольнице №10 будет внедрена новая модель оказания первичной помощи
234
22 декабря 2021  10:08
Медвежья желчь и не только – полезные природные продукты на сайте Максима Соломахи
101
Барсучий жир – польза для здоровья
22 декабря 2021  10:06
Барсучий жир – польза для здоровья
102
Вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.
20 декабря 2021  23:12
Минздрав включил вакцинацию подростков от ковида в нацкалендарь
786
В Самарском областном клиническом кардиодиспансере в экстренном порядке была выполнена одна из наиболее сложных в кардиохирургии операций.
20 декабря 2021  17:08
Самарские кардиохирурги спасли пациентку с осложнением аневризмы аорты
727
Криопробирки – особенности
17 декабря 2021  21:54
Криопробирки – особенности
706
Сергей Тетюшкин считает, что такое нововведение позволит контактировать между собой людям с минимальными друг для друга рисками.
17 декабря 2021  16:32
О плюсах сертификатов здоровья рассказал главврач тольяттинской горбольницы № 4
1215
Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом, проводят высокотехнологичные операции жителям региона. 
17 декабря 2021  15:56
Кардиологи больницы Середавина возобновили операции пациентам с инфарктом в «зеленой зоне» 
1203
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2511
Весь список
В центре внимания
Самарская область стала одной из первых, где появился научно-образовательный центр «Инженерия будущего».
22 декабря 2021  16:56
Дмитрий Азаров проводит круглый стол по развитию российских НОЦ в рамках подготовки к Госсовету
353
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
22 декабря 2021  14:33
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
472
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
604
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
559
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
568
Весь список