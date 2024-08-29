Врач-педиатр рассказала о важных факторах сохранения и укрепления здоровья ребёнка

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова:



"Важные факторы сохранения и укрепления здоровья ребёнка - это:

-физическая активность

-рациональное возрастное питание

-полноценный сон

-соблюдение режима дня

-личная гигиена

-эмоциональная устойчивость

-безопасное поведение, позволяющее избежать травм.



Все они являются составной частью здорового образа жизни. Лучший способ привить приверженность к здоровому образу жизни — сформировать полезные привычки еще в детстве.



Гиподинамия - один из факторов риска для здоровья и означает ослабление мышечной деятельности, вызванное сидячим образом жизни и ограничением двигательной активности.



Для правильного роста и развития дети должны быть активными в течение дня, пробовать себя в разных видах спорта. Любое занятие, которое заставляет ребенка вставать и двигаться, является частью активного образа жизни.



Активный досуг имеет много преимуществ и помогает предотвращать развитие ряда заболеваний и состояний или управлять ими.

Физическая активность:

-улучшает состояние сердца, легких, мышц и суставов ребенка

-способствует тому, что организм ребенка использует потребляемые с пищей калории, а не откладывает их в виде жира, что помогает контролировать вес.

-помогает снизить риск развития во взрослом возрасте рака, болезней сердца, диабета и инсульта и может помочь контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, а также снизить уровень холестерина.

-положительные эмоции, которые сопровождают физическую активность и спорт могут помочь улучшить настроение, предотвратят депрессию и стресс.

-облегчает переход от сна к рабочему состоянию, позволяет «зарядить» организм бодростью на целый день.



Согласно многим рекомендациям, у детей должно быть минимум 60 минут физической активности в день, но это время можно распределить в течение дня, сочетая его с другими занятиями.



Для ребёнка важным является посещение спортивных секций, особенно, если они интересны для него. Не менее важно и такая активность как подвижные игры на улице со сверстниками.



Для всей семьи полезным является формирование традиций частого выезда на природу. Например, летом можно устроить велопрогулки, катание на самокате, роликах, игры в футбол, волейбол, баскетбол. Ходите также вместе в бассейн, на утреннюю пробежку, в походы. Зимой катайтесь на санках, коньках, лыжах.



Прогулки на свежем воздухе, изучение растений и деревьев в парке —тоже активный досуг.



Активное детство обеспечит выработку здоровых привычек у детей, которые сохранятся и во взрослом возрасте.



Для каждого ребёнка главный пример для подражания и мотиватор — родители. Поэтому организовать активный досуг детей и мотивировать на активный образ жизни должны именно они. Поощряйте своего ребенка быть активным весь день!"

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