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Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска

2 ноября 2023 15:08
96
Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова:

«Симптомы нового штамма COVID-19 практически не отличаются от ОРВИ или циркулирующих до настоящего времени других вариантов коронавируса.

К ним относятся:
повышение температуры тела
головная боль
 насморк
быстрая утомляемость
 боли в горле.

Несмотря на достаточно высокую скорость распространения, новый штамм пока не отличается по степени тяжести от других вариантов омикрона.

Группами риска тяжелого и осложненного течения как коронавирусной инфекции, так и гриппа, по-прежнему остаются:
Люди старше 65 лет
 Пациенты с хроническими заболеваниями — легких, сердца, нарушениями обмена веществ, с сахарным диабетом и др.

Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.

Эффективным и доступным способом защиты как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа, остается вакцинация. Она защищает от тяжелого течения заболевания, развития опасных осложнений и соответственно неблагоприятного исхода.

Среди обязательных этапов подготовки к вакцинации – общий осмотр у врача, который определит наличие показаний или противопоказаний для прививки».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска
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