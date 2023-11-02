Врач-инфекционист Клиник СамГМУ: о необходимости вакцинации от гриппа и COVID-19 для групп риска

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара, заведующий инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова:



«Симптомы нового штамма COVID-19 практически не отличаются от ОРВИ или циркулирующих до настоящего времени других вариантов коронавируса.



К ним относятся:

повышение температуры тела

головная боль

насморк

быстрая утомляемость

боли в горле.



Несмотря на достаточно высокую скорость распространения, новый штамм пока не отличается по степени тяжести от других вариантов омикрона.



Группами риска тяжелого и осложненного течения как коронавирусной инфекции, так и гриппа, по-прежнему остаются:

Люди старше 65 лет

Пациенты с хроническими заболеваниями — легких, сердца, нарушениями обмена веществ, с сахарным диабетом и др.



Чтобы защититься от коронавируса, важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания.



Эффективным и доступным способом защиты как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа, остается вакцинация. Она защищает от тяжелого течения заболевания, развития опасных осложнений и соответственно неблагоприятного исхода.



Среди обязательных этапов подготовки к вакцинации – общий осмотр у врача, который определит наличие показаний или противопоказаний для прививки».

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